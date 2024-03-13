У середу, 13 березня, під час чергового засідання Луцької міської ради члени виконкому ухвалили рішення про припинення опалювального сезону. Про це повідомили на сторінці міської ради у Facebook.

«У документі йдеться про те, що після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище + 8°С теплопостачальні підприємства, виробники та виконавці послуг з теплопостачання у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади, припинять опалювальний сезон 2023-2024 років», – зазначили в установі.

Додамо, що опалювальний сезон в Україні триває близько шести місяців і зазвичай закінчується в середині квітня, однак конкретні дати залежать від погоди й температури повітря. Коли середня температура перевищуватиме +8°С протягом трьох діб, батареї мають вимкнути. Такі рішення приймають представники місцевих влад, тому в різних регіонах кінець опалювального сезону може відрізнятися.