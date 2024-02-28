У понеділок, 27 лютого, синоптики зафіксували у Луцьку температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до 13,0°C.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 27 лютого була у 2002 році. Тоді показник становив 12,8°C вище нуля.

Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні вдень очікується плюсова температура, вночі можливі заморозки. Переважно сонячно й без опадів.

У Волинській області 29 лютого температура повітря підніметься до 13°C. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а вранці йтиме дрібний дощ. У п’ятницю, 1 березня, вночі та вранці очікується +6°C, до вечора температура повітря підніметься до 12°C. На вихідних у Луцьку та Волинській області прогнозують теплу погоду, без опадів. Максимальний показник стовпчика термометра у ці дні сягне 12°C.