Рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення України залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це заявив очільник Групи НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив він.

Чернишов також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – сказав голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, «Нафтогаз» прогнозує, що цієї зими Україна зможе обійтися без імпортного газу.