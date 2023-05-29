«Нафтогаз» працює над забезпеченням енергетичної самодостатності та зменшенням залежності від імпорту газу

Україна має можливість пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без необхідності імпорту газу. У разі реалізації воєнних ризиків можна швидко купити необхідні обсяги. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов виданню NV.ua, інформує прес-служба «Нафтогазу».

Чернишов розповів, що внутрішніх запасів газу цього року достатньо для забезпечення опалювального сезону без імпорту. За його словами, така можливість обумовлена планом видобутку 13,5 млрд кубометрів газу у 2023 році та очікуваннями від приватних видобувників. Водночас, враховуючи наявність воєнних ризиків, «Нафтогаз» приєднався до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU, щоб у випадку нестачі палива оперативно замовити необхідні обсяги.

Чернишов зазначив, що ці кроки підтверджують зусилля України у забезпеченні енергетичної самодостатності та зменшенні залежності від імпорту газу.

«А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал», – додав він.

Чернишов припустив, що Україна може стати своєрідним «павербанком» об’єднаної Європи, і вже зараз над цим ведеться активна робота.

«І тут для України є дві ролі. Перша – це експорт нашого газу. Ми маємо амбіцію стати одним із головних постачальників енергії для континенту після війни. Друга роль – це зберігання газу в наших підземних сховищах газу. У нас вони найбільші в Європі – понад 31 млрд м3. Партнерам ми готові надати близько 10 млрд м3», – зазначив голова НАК «Нафтогаз».

Нагадаємо, що раніше в Україні запустили одну з найпотужніших газових свердловин за останні роки. Свердловина розташована на сході країни.