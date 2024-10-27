В Україні похолодало і в багатьох містах розпочинається опалювальний сезон. Проте тисячі будинків в країні не мають інших комунікацій, окрім електроенергії. А наприкінці травня уряд суттєво підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів. Тож скільки доведеться платити за тепло мешканцям будинків на електриці?

Тарифи на електроенергію у 2024 році

Ще навесні українці платили за електроенергію 2,64 грн/кВт*год. Цей тариф діяв з 1 червня 2023 року до 1 червня 2024 року.

31 травня Кабмін підняв на електроенергію до 4,32 грн/кВт*год – на 64%. В уряді це аргументували тим, що енергетична система України потребує грошей для відновлення після російських атак. Водночас говорилося про те, що ринкова ціна на електроенергію в Україні становить близько 7,5 грн/кВт*год. Тож навіть таке підвищення далеке від реальних цін.

З 1 червня всі побутові споживачі перейшли на тариф у 4,32 грн, з яких 0,72 грн становить податок на додану вартість (ПДВ). Спочатку ішлося про те, що тариф буде різним для споживачів, в залежності від рівня споживання. Проте уряд все ж зупинився на тому, що всі будуть платити однаково.

Тариф для будинків на електриці

Водночас в уряді розуміють, що такий тариф може сильно вдарити по кишені тих домогосподарств, де немає інших комунікацій, окрім електроенергії. Тобто опалення в холодну пору в цих будинках теж залежить від електроенергії.

Для таких споживачів уряд затвердив різні тарифи на різні пори року. Так, до 30 вересня мешканці таких будинків платили 4,32 грн/кВт*год. А з 1 жовтня можуть платити 2,64 грн.

Цей тариф на електроопалення діє в будинках, обладнаних стаціонарними системами електричного опалення і стосується домогосподарств, які не мають іншого виду опалення (централізованого тепло-, газопостачання, твердопаливних котлів), окрім як тільки електричного.

Тариф на електроопалення діятиме у до 30 квітня 2025 року.

Що важливо знати про тариф на електроопалення

Щоб платити за зниженим тарифом, треба дотримуватися кількох правил і відповідати деяким критеріям. Ідеться про наступне:

Користуватися тарифом можуть побутові споживачі, оселі яких облаштовані винятково сертифікованими електроопалювальними установками заводського виробництва;

заводського виробництва; помешкання, обладнані електронагрівальними пристроями, де належним чином оформлені відомості щодо цього обладнання до 1 липня 2024 року – вже мають право на фіксований тариф, до них автоматично застосована знижена ціна на електроенергію з 1 жовтня 2024 року;

до 1 липня 2024 року – вже мають право на фіксований тариф, до них автоматично застосована знижена ціна на електроенергію з 1 жовтня 2024 року; побутові споживачі, які до 1 липня 2024 року документально не підтвердили обладнання житлового будинку електроопалювальною установкою, для застосування зниженої ціни з 1 жовтня мали оформити документи в належному порядку і звернутися до підрозділу Обленерго за місцем проживання.

Обмеження за тарифом на електроопалення

Тариф на електроопалення має свої межі. Якщо домогосподарство вийде за них, то платитиме за світло більше. Платити 2,64 грн можна у разі споживання до 2000 кВт на місяць. При споживанні понад 2000 кВт тариф становитиме 4,32 грн/кВт*год.

Уночі тариф вдвічі менший: 1,32 грн і 2,16 грн за кВт*год відповідно.

Чи зросте ціна на електроенергію у 2025 році

Нинішні тарифи на електроенергію є фіксованими. Це означає, що їх не піднімуть до 30 квітня 2025 року. Після цього уряд може переглянути тарифи на електроенергію.