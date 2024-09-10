Польські енергокомпанії вбачають широкі перспективи розвитку на українському ринку

Польська Рада з питань співпраці з Україною підготувала енергетичний пакет для України. Урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль розповів, що пакет створює потенціал польського експорту, але, що найважливіше, дозволяє українцям вижити. Про це повідомив Bankier.pl 9 вересня.

На думку Коваля, енергетичне питання буде ключовим для України в найближчі місяці. Росія, ймовірно, знищила від 70 до 80% енергетичної інфраструктури країни.

«Це означає, що за несприятливого сценарію ми можемо зіткнутися з хвилею енергетичних біженців. Щоб цього не сталося, ми повинні реагувати. Ми готові до такої реакції, щоб продати великий пул енергоносіїв Україні, аби українці почувалися трохи безпечніше», – пояснив він.

Павел Коваль закликав польські компанії, які хотіли б взяти участь у відновленні України, особливо в енергетичному секторі, подавати свої ідеї та проєкти.

«Навіть польські малі компанії мають шанс скористатися цією програмою відновлення України. Треба лише мати партнера в Україні й можна отримати хороший кредит або кредитну гарантію. А енергетичні проєкти, стовідсотково, будуть просуватися», – сказав уповноважений з питань відбудови України.

Російські атаки на енергосистему України: що відомо

Нагадаємо, наприкінці березня росіяни знову почали обстрілювати критичну інфраструктуру України. Руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Окрім цього, у результаті масованих ракетних атак були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в низці областей України.

За інформацією президента Володимира Зеленського, енергосистема України за час весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії, а також 80% теплової генерації та третину гідрогенерації. Унаслідок російських атак на українську енергосистему, у травні НЕК «Укренерго» була змушена застосовувати відключення світла для промислових об’єктів, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів. Також графіки відключень електроенергії застосовували через плановий ремонт обладнання, що виробляє електроенергію й високу температуру повітря.

Починаючи з 30 липня НЕК «Укренерго» не запроваджувало графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів. Невдовзі 26 серпня російські окупанти здійснили наймасовішу атаку на українські об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Повідомлялося, що Росія під час масованого обстрілу вперше атакувала українські підстанції касетними ракетами. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення. З 27 серпня у країні почали діяти планові графіки відключень електроенергії.

На минулих вихідних та упродовж 9-10 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозувалось. Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі «Київ24» заявив, що найближчим часом графіки стабілізаційних відключень електроенергії не застосовуватимуться, якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі.