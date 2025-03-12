Шостий день поспіль температура повітря у Львові досягає історичного максимуму – 17,1°С. Попередній температурний рекорд цього дня фіксували у 1975 році.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 11 березня у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня – 17,1°С тепла. Востаннє цей день був максимально теплим 11 березня 1975 року – 15,2°С. Загалом, гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря була найвищою для цього дня за останні 79 років.

10 березня синоптики фіксували 19,1°С тепла, що перевищило попередній рекорд 17,0°С тепла у 1975 році.

9 березня у Львові фіксували рекордні для цього дня 20,1°С тепла (попередній рекорд був у 1975 році, коли температура становила 16,7°С).

8 березня у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Денна температура повітря сягнула позначки +20,5°С. Попередній рекорд фіксували у 2019 році – 14,9°С тепла.

7 березня у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня +19°С (+16,6°С спостерігалося у 2007 році), а 6 березня температура повітря у Львові перевищила показники за останні 79 років і становила 19,4°С.