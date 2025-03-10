Дощі у Львові прогнозують вже з вівторка

Нетипово тепла погода на початку березня поступово змінюватиметься дощами та поривами вітру. Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 11-13 березня погода зміниться у всіх регіонах. На Львівщині у вівторок очікують поривів штормового вітру.

«Погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Атмосферні фронти із Заходу принесуть дощі різної інтенсивності (від невеликих до помірних) у західні області. 11-12 березня в Карпатах чекаємо значний дощ. Але водночас продовжує поширюватися вологе тепле повітря з півдня та південного заходу», – зазначили в Укргідрометцентрі.

Також буде посилення вітру 7-12 м/с, у Карпатах – пориви до 20 м/с. У найближчу ніч у західних областях температура +4.. +9°С. Денні максимуми: +13..+19°С.

На Львівщині після шести днів теплових рекордів (з 6 по 10 березня) далі очікується дощова погода, 13 та 15 березня місцями можливий значний дощ.

«Вітер в окремі дні поривчастого характеру, 11 березня посилиться до штормового. Температура повітря вночі спостерігатиметься в плюсових значеннях 4 - 9° тепла, денна дещо знизиться від 13-18° тепла до 7-12° тепла», – повідомили львівські синоптики.

Погода на Львівщині на 10-15 березня

11 березня на території Львівської області очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).