У понеділок, 10 березня, температура повітря у Львові знову досягла історичного максимуму для цього дня – 19,1°С. Синоптики уже п’ять днів поспіль фіксують у місті температурні рекорди.

За даними синоптиків львівського гідрометцентру, 10 березня у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня і температура повітря становила 19,1°С тепла. Попередній рекорд фіксували 10 березня 1975 року, він становив 17,0°С тепла. Загалом, Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря була найвищою для цього дня за останні 79 років.

9 березня у Львові фіксували рекордні для цього дня 20,1°С тепла (попередній рекорд був у 1975 році, коли температура становила 16,7°С).

8 березня у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Денна температура повітря сягнула позначки +20,5°С. Попередній рекорд фіксували у 2019 році – 14,9°С тепла.

7 березня у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня +19°С (+16,6°С спостерігалося у 2007 році), а 6 березня температура повітря у Львові перевищила показники за останні 79 років і становила 19,4°С.