Росіяни перекинули під Торецьк додаткові сили з інших напрямків
Загарбники перекинули під Торецьк додаткові сили з Курахівського та Покровського напрямків
Російські військові збільшили кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів на Торецькому напрямку. Ворог також перекинув туди додаткові сили. Про це повідомив у четвер, 13 березня, «Укрінформ» з посиланням на слова речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця.
Росіяни активно тиснуть на Торецьк у Донецькій області, збільшуючи кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів. Загарбники перекинули туди додаткові сили з Курахівського та Покровського напрямків.
«Ворог основні зусилля зосередив на захопленні саме міста Торецьк і активно тисне, в тому числі й через те, що на цей напрямок були залучені сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, зняті з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась», – розповів Запорожець.
Змінилась також тактика малих штурмових груп росіян.