Росіяни активно тиснуть на Торецьк Донецької області, збільшуючи кількість штурмових дій

Російські військові збільшили кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів на Торецькому напрямку. Ворог також перекинув туди додаткові сили. Про це повідомив у четвер, 13 березня, «Укрінформ» з посиланням на слова речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця.

Росіяни активно тиснуть на Торецьк у Донецькій області, збільшуючи кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів. Загарбники перекинули туди додаткові сили з Курахівського та Покровського напрямків.

«Ворог основні зусилля зосередив на захопленні саме міста Торецьк і активно тисне, в тому числі й через те, що на цей напрямок були залучені сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, зняті з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась», – розповів Запорожець.

Змінилась також тактика малих штурмових груп росіян.