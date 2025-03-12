Дмитро Красильником був командувачем ОК з березня 2023 року

Командувача Оперативного командування «Північ» Дмитра Красильникова звільнили з посади. Про це повідомив «Суспільне» сам Красильников у середу, 12 березня.

За його словами, причин звільнення з посади йому не озвучили. Наразі військовослужбовець перебуває у батальйоні резерву.

Військовослужбовець повідомив, що припускає, якою є причина звільнення, проте говорити про це відмовився. Із подіями у Курській області, які відбувають останні дні, Красильником звільнення не пов’язує. Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що найбоєздатніші підрозділи Сил оборони нібито виходять з території Курської області – втім, офіційного підтвердження від Генштабу чи Міноборони не було.

«Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення – ред.). І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді (2024 року, – ред.)», – сказав Красильников.

Він повідомив, що на його посаду одразу призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Нагадаємо, напередодні про звільнення Красильником повідомила нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувача «попри позицію Драпатого та особового складу Оперативного командування “Північ”».

Дмитро Красильников обіймав посаду командувача ОК «Північ» з березня 2023 року. У лютому 2022 року він отримав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».