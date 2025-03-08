Росіяни використали підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності

Українські десантники в Суджанському районі Курської області влаштували засідку російським військовим. Про це у суботу, 8 березня, написав офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

За його словами, російські військові намагалися використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника й ЗСУ розгромили росіян.

Гай зауважує, що ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію.

«Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення», – розповів офіцер.

Сили оборони України ліквідували близько 80% особового складу цієї диверсійної групи.

«Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога: загарбники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть», – додав військовий.

Поінформований співрозмовник «Української правди» у підрозділі, що працює на Курщині раніше розповів, що зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

«Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки. Росіяни кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали КАБами зону, з якої будуть виходити», – розповів боєць.

На запитання, чому вони не підірвали цю трубу, співрозмовник зазначив, що в умовах обмеженої логістики це було зробити неможливо.

Як зазначили журналісти, найімовірніше, мова йшла про підземні труби газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

У Генштабі ж повідомили, що у Курській області українські оборонці в суботу відбили 12 атак росіян.

«Від початку доби противник завдав 23 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 362 артилерійські обстріли, зокрема 30 – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Згодом пресслужба Генштабу ЗСУ у коментарі «Українській правді» підтвердила, що диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

«Сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі», – розповіли у коментарі.

Нагадаємо, за шість місяців Курської наступальної операції росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тисяч – убитими.