В операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях Суджі та районах довкола неї, тривають активні бої. Унаслідок російських авіаударів майже повністю зруйноване місто Суджа. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський увечері 12 березня.



За словами Головнокомандувача, росіяни застосовують штурмові підрозділи Повітряно-десантних військ та Сил спеціальних операцій, щоб прорвати українську оборони й перенести бойові дії на територію Сумської й Харківської областей.



Водночас російські війська на Курському напрямку продовжують зазнавати значних втрат. Від початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року) ворог втратив понад 54,9 тис. солдатів, з них:

загиблі – понад 22,2 тисячі,

поранені – 31,8 тисячі,

полонені – 942.

Також українські захисники знищили близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки й майже півтори тисячі дронів.



Станом на 18:00 на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій росіян. Сирський відзначив, що російсько-північнокорейська армія чинить посилений тиск, але українці тримають оборону.

«У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, у разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі», – прокоментував Головнокомандувач.

Карти бойових дій на Курському напрямку за 10 та 11 березня (Візуалізація Генштабу)

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові на Курському напрямку за сьогодні відбили п’ять ворожих атак, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер. Також окупанти завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артобстрілів.