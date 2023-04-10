Дітей повернули додому після депортації під час окупації Херсонщини

Україна повернула додому 24 дитини, незаконно переміщені до Росії. Усі повернені діти – з Херсонської області, звідки їх депортували під час окупації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 10 квітня. Перед тим, як відпустити дітей, росіяни змусили їх знятися у пропагандистському ролику.

«Це одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували батькам дітей 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими», – повідомив Олександр Прокудін.

Повернення херсонських дітей відбулося за допомогою волонтерів благодійного фонду «Save Ukraine».

Нагадаємо, Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції України повідомляло про те, що незаконно депортованими до Росії вважаються понад 19 тис. українських дітей. 10 квітня Україна оголосила про створення міжнародної коаліції для повернення з РФ викрадених дітей-сиріт, до якої планують залучити Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо.