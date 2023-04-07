Додаток допомагає розшукати тих, кого незаконно вивезли до Росії чи Білорусі

Національна поліція України спільно з американською організацією Find My Parent розробили мобільний додаток Reunite Ukraine, спрямований на пошук зниклих безвісти дітей. Додаток запустили в тому числі для пошуку неповнолітніх, яких незаконно депортували в Росію.

Про це повідомили у прес-службі комітету гуманітарної та інформаційної політики у п'ятницю, 7 квітня. Reunite Ukraine працює із залученням технології ШІ, яка допомагає якомога ефективніше знайти інформацію про зниклих людей. ШІ зіставляє дані родичів, і в разі збігу інформації передає працівникам поліції на перевірку.

«Якщо завдяки таким інструментам ми знайдемо навіть одну дитину або возз'єднаємо навіть одну родину – це вже буде маленькою перемогою. І з кожним кроком ми зможемо повернути всіх українських дітей додому. Це й можливість для нас безпечно отримати від небайдужих людей інформацію про дітей, які знаходяться на території держави-агресора та Білорусі», – повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Особи, дані яких збігаються в застосунку та дані яких перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

Щоб скористатися додатком, потрібно завантажити його в App Store чи Google Play та творити профіль, вказавши інформацію про себе та свою родину. Важливо додати фото людини, яка розшукується.