Хлопець переночував на місцевому сіннику. Знайшли його зранку наступного дня

На Хмельниччині поліція розшукала 12-річного хлопця, який пішов рибалити і не повернувся. Школяра не було вдома цілу ніч, ночував він на місцевому сіннику. Знайшли його лише зранку наступного дня. Поліцейським хлопець розповів, що не хотів повертатись додому, бо боявся, що батьки сваритимуть його за пізнє повернення.

Зазначимо, що до Шепетівського райуправління поліції матір хлопця звернулась близько 23:00 у четвер, 23 березня. Вона розповіла, що того дня її 12-річний син пішов рибалити на місцеву водойму в селі Городище, але додому так і не повернувся. Батьки спочатку намагалися самостійно знайти сина, та коли пошуки не дали результатів, звернулися до поліції.

Правоохоронці перевірили прилеглу до водойми територію, поспілкувалися з усіма друзями та знайомими школяра. Шестикласника вдалось розшукати близько 07:00 наступного дня.

«Хлопчик пояснив, що після тривалої марної риболовлі не хотів повертатися додому, аби його не сварили за спізнення. Тому ніч провів на місцевому сіннику», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Батьки хлопця подякували поліцейським за допомогу та пообіцяли, що надалі ретельніше слідкуватимуть за дитиною, аби подібні випадки не повторювались.