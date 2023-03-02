У Хмельницькому патрульні розшукали дев'ятирічного хлопчика, який втік зі стоматологічного відділення. Школяра знайшли неподалік місця проживання, це орієнтовно за 2 км від лікарні. Відомо, що з ним все добре, втікача повернули рідним.

Про випадок стало відомо в четвер, 2 березня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Хмельниччини. Зазначається, що напередодні до правоохоронців надійшов виклик про те, що на вулиці Олега Ольжича зі стоматологічного відділення лікарні втік дев'ятирічний хлопчик.

«Отримавши детальний опис хлопчика, поліцейські одразу вирушили на пошуки. Невдовзі, неподалік місця проживання, на вулиці Соборній, патрульні виявили підлітка та передали рідним», – йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції наголошують, що у випадку зникнення дитини необхідно одразу телефонувати за номером 102, аби поліцейські допомогти встановити місцезнаходження зниклого.