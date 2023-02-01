Поліцейські розшукали чоловіка і машиною відвели у медзаклад

У полі на Рівненщині поліцейські знайшли зниклого 68-річного переселенця, який тимчасово мешкав у Нетішині. Як розповіла правоохоронцям дружина чоловіка, після інсульту він періодично втрачав орієнтацію в просторі. Відтак ввечері 31 січня чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. За годину поліцейські розшукали чоловіка у полі в Рівненській області, він був у безпорадному стані. Втім, вже на ранок наступного дня його стан покращився.

Інцидент стався в вівторок, 31 січня, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини. До поліцейських офіцерів громади Нетішина звернулась жінка із повідомленням про те, що зник її чоловік. Вона розповіла, що їхня родина переїхала на Хмельниччину з Маріуполя. За її словами, чоловік пережив інсульт, тож внаслідок цього він періодично втрачав орієнтацію у просторі.

З дому він вийшов ввечері 31 січня. Коли впродовж декількох годин чоловік не повернувся додому, жінка звернулась до правоохоронців.

«Місцеві оперативники та поліцейські офіцери громади одразу ж вирушили на пошуки пенсіонера і впродовж години знайшли його серед поля в сусідній Рівненській області у вкрай безпорадному стані», – йдеться у повідомленні.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця Шепетівського райуправління поліції Інна Чаховська, чоловік вийшов із Нетішина, де тимчасово проживав, і пройшов декілька кілометрів у напрямку міста Острог Рівненської області. Коли його знайшли поліцейські, одяг на ньому був мокрий, а ще чоловік був босий.

Поліцейські швидко відвезли чоловіка до лікарні. На ранок його стан покращився.