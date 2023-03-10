Діти розповіли працівникам ювенальної поліції, що їхні батьки пиячать і б'ють своїх дітей

Троє дітей з селища Ямпіль на Хмельниччині втекли потягом від п'яних батьків. Дітей виявили поліцейські на станції в Тернополі, це орієнтовно за 75 км від їхнього місця проживання. Неповнолітні розповіли, що батьки вживають разом алкоголь та завдають їм побоїв, через це вони вночі вирішили піти з дому.

Дітей без супроводу дорослих на пероні залізничного вокзалу у Тернополі помітили співробітники поліцейської станції зранку в четвер, 9 березня. 14-річна дівчина, її 10-річний брат та їхня 10-річна подруга приїхали потягом з селища Ямпіль Хмельницької області. Вони розповіли, що вночі втекли від п’яних батьків.

«Дітей правоохоронці пригостили чаєм з солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенальні працівники з’ясували, що їхні батьки разом вживають алкогольні напої, знущаються та б'ють своїх дітей», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Правоохоронці повідомили колегам з Хмельниччини інформацію про місцеперебування неповнолітніх. Батьки про зникнення дітей досі в поліцію не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності за статтею про невиконання батьківських обов'язків, яка передбачає мінімум 850 грн штрафу.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, наразі діти перебувають у притулку в Тернополі, але найближчим часом їх відправляють на Хмельниччину. Місцеві служби вирішуватимуть, чи вилучати дітей з сімей.