Райсуд на Хмельниччині оштрафував чоловіка за переховування сина від колишньої дружини. Малолітнього хлопчика чоловік викрав влітку 2019 року, і протягом двох з половиною років його не повертав. Жінка звернулась до суду, виграла позов, але навіть попри це чоловік так і не повернув дитину. Хлопчика примусово передали матері державні виконавці в грудні 2021 року. Суд визнав винним чоловіка у невиконанні рішення суду, і оштрафував на 17 тис. грн, а також постановив виплатити колишній дружині 80 тис. грн моральної компенсації.

Як розповіла у суді матір дитини, колишній чоловік забрав сина в серпні 2019 року, попри розпорядження Новоушицької РДА про те, що дитина має бути з матір'ю. У розмові чоловік заявив, що хлопчика не поверне, тому жінка звернулась до суду. Суд позов задовольнив, але навіть після цього зловмисник рішення не виконував. Лише в грудні 2021 року хлопчика примусово передали жінці державні виконавці.

Працівники виконавчої служби та служби у справах дітей підтвердили, що чоловік ухилявся від виконання рішення суду. Часто під час їхніх візитів чоловіка не було вдома, або ж не було хлопчика. Хоча сусіди підтверджували, що чоловік мешкає з сином за цією адресою.

Свідчив у суді й чоловік. Він провину категорично не визнав, втім, суд ці покази сприйняв критично. «Про умисел обвинуваченого на невиконання судового рішення, що набрало законної сили, свідчать характер та послідовність його дій (бездіяльності), встановлених під час судового розгляду. Зокрема, неодноразове ухилення від зустрічей, призначених державним виконавцем, неотримання кореспонденції, відмови від прибуття для виконання рішення суду, відсутність будь-яких об'єктивних дій, які б вказували про те, що обвинувачений вживає заходів щодо повернення дитини матері», – йдеться у вироку.

Відтак суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення) та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Окрім цього, суддя частково задовольнив цивільний позов матері хлопчика. Жінка вимагала виплатити їй 500 тис. грн моральної компенсації, але суд суттєво зменшив цю суму до 80 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.