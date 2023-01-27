Хмельницький суд призначив півроку арешту 34-річному чоловікові за домашнє насильство щодо батька. Слідство встановило, що попри заборону суду син неодноразово приходив до батька п'яним і вчиняв сварки. Відтак суд призначив йому шість місяців арешту.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, у 2022 році за систематичне психологічне насилля відносно свого 65-річного батька суд заборонив 34-річному чоловіку наближатися до місця його проживання, переслідувати та спілкуватися з ним.

Однак кривдник систематично порушував обмеженням суду та неодноразово приходив до батька в стані алкогольного сп’яніння та вчиняв сварки.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в п'ятницю, 27 січня. «За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 34-річного хмельничанина у вчиненні домашнього насильства. Його засуджено до 6 місяців арешту», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.