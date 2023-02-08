Наразі жінка з двома дітьми перебуває у притулку для постраждалих від домашнього насильства

У Хмельницькому поліція відвезла жінку з двома дітьми в притулок для постраждалих від домашнього насильства через чоловіка-насильника. За словами жінки, він часто принижував її та приходив додому п'яним. Під час останнього інциденту чоловік вибив двері і почав їй погрожувати. Лише після цього потерпіла вирішила викликати правоохоронців.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, сім’я винаймала квартиру в Хмельницькому. Посеред дня чоловік разом з товаришем прийшов додому у стані сильного алкогольного сп’яніння. Коли жінка не відчинила двері, він їх вибив. А далі почав принижувати дружину і погрожувати їй фізичною розправою.

Двох дітей у той час не було вдома. Жінка викликала мобільну групу поліції з реагування на факти домашнього насильства. «Потерпіла розповіла, що в сім’ї працює і займається дітьми вона. Та ще й була змушена терпіти постійні приниження і пиятику. Тож потерпілій увірвався терпець і вона вирішила нарешті звернутися за допомогою», – йдеться у повідомленні.

На порушника поліцейські склали адмінпротокол за ч.1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї) КУпАП, а також за ст. 185 КУпАП (непокора працівнику правоохоронного органу), адже чоловік реагував на поліцейських агресивно і не виконував їхні вказівки. Зазначимо, що покарання за статтею про домашнє насильство передбачає мізерне покарання – до 340 грн штрафу.

Поліцейські запропонували доправити жінку з дітьми в притулок для жертв домашнього насильства, де їм нададуть юридичну та психологічну підтримку і матеріальну допомогу. «Потерпіла погодилась на таку пропозицію і ввечері зателефонувала на лінію «102», щоб подякувати поліцейським сектору протидії домашньому насильству за порятунок», – повідомляють в поліції.