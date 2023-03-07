За псиихологічне насильство над матір'ю 21-річному сину загрожує до двох років тюрми

У Нетішині 21-річного юнака судитимуть на психологічне насильство над матір'ю. Відомо, що раніше на зловмисника складали адмінпротоколи, але штрафи на його поведінку не вплинули. Тож щодо юнака відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до двох років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, наразі досудове розслідування цієї справи завершене. Слідчі встановили, що 21-річний юнак не лише ображав і залякував матір, а ще й постійно наголошував на тому, що вона повинна утримувати його.

«Правоохоронці неодноразово притягували кривдника до адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї. Однак той належних висновків не зробив та продовжував свої знущання. Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі довели справу до суду», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили зловмиснику підозру за ст. 126-1 ККУ (умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо родича). Максимально йому загрожує два роки ув'язнення.