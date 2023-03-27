Ігоря Гайдука розшукують від п’ятниці

Родина відомого львівського лікаря Ігоря Гайдука пообіцяла винагороду 100 тис. грн тому, хто допоможе його розшукати. 69-річний медик зник ще у п’ятницю, 24 березня. З того часу його ніхто не бачив, телефона він з собою не має.

«Востаннє його бачили у селі Бордуляки (Золочівський район, неподалік смт Лопатина) біля 16 год. 24 березня 2023 року. Зовнішні ознаки: вищий від середнього зросту, худорлявий, стрункий; волосся темне з сивиною, борода чорно-сива. Світло-карі очі. Одягнений у темний одяг, з рюкзаком. Можливо – сонцезахисні окуляри. Документів та телефонів з собою не мав», – написав ввечері понеділка його родич Олег Гайдук.

Родина звертається з проханням до всіх небайдужих долучитися до розшуків і обіцяє винагороду.

«Того, хто знайде Ігора Гайдука і це буде підтверджено, очікує нагорода у 100 000 (сто тисяч) гривень. Зв’язок – через національну поліцію за тел. 102 або 0630794883», – повідомив Олег Гайдук.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Ігор Гайдук вийшов з дому близько 9 ранку п’ятниці, 24 березня. Станом на вечір понеділка його місце перебування досі невідоме. Рідні Ігоря Гайдука написали заяву до поліції, окрім того, до пошуків чоловіка залучені волонтери з організації SARVA.