69-річний Ігор Гайдук зник вранці п'ятниці, його телефон не відповідає

Відомий дитячий лікар, кандидат медичних наук, львів'янин Ігор Гайдук зник у п'ятницю, 24 березня. Як повідомляє пошукова організація SARVA, чоловік вийшов вранці з дому і досі не повернувся. Пошуки Ігоря Гайдука тривають другу добу.

69-річний Ігор Гайдук вийшов з дому близько 09:00 ранку п'ятниці. Станом 12:35 суботи його місце перебування ще невідоме, телефон чоловіка не відповідає. Рідні Ігоря Гайдука написали заяву до поліції, окрім того, до пошуків чоловіка залучені волонтери з організації SARVA.

У день зникнення він був одягнений у фіолетову подовжену куртку, сині джинси або вельветові бежеві штани. У лікаря Ігоря Гайдука худорлява тілобудова та чорне з сивиною волосся. Окрім того, є особлива прикмета – шрами на колінах, внаслідок операції.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про Ігоря Гайдука, просять повідомляти на гарячу лінію поліції за номером 102.