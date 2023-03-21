Микола Грищук був одним з ініціаторів відродження «Острозької академії».

На Рівненщині знайшли мертвим 71-річного мешканця Острога Миколу Грищука. Чоловіка розшукували рідні та поліція з 13 березня. Його тіло без ознак життя виявила мешканка села Лючин на полі, це орієнтовно за 7 км від Острога. За попередньою версією, він помер від переохолодження. Зазначимо, що Микола Грищук впродовж 1988-1998 років очолював Острозьку міську раду, а також був ініціатором відродження «Острозької академії».

Про зникнення чоловіка поліцію повідомили його родичі 13 березня. Пошуки тривали впродовж декількох днів. Про те, що тіло чоловіка вже знайшли, прес-служба поліції Рівненщини повідомила у вівторок, 21 березня.

«Учора, 20 березня, близько 13:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення 40-річної жительки села Лючин колишнього Острозького району, що в полі на хуторі виявила тіло невідомого чоловіка. Поліцейські встановили особу померлого: це 71-річний житель міста Острог, який від 13 березня зник безвісти», – йдеться у повідомленні.

Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. За попередньою версією, смерть чоловіка настала внаслідок переохолодження.

Додамо, що Микола Грищук очолював Острозьку міську раду з 1988 по 1999 рік. Також був головою ініціативної групи з відродження Острозької академії. З 1998 року був проректором адміністративно-господарської частини «Острозької академії». У Острозькій міській раді повідомили, що церемонія поховання відбудеться 21 березня.