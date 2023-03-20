Тіло мертвого чоловіка помітив перехожий у меліоративній канаві

Зниклого 83-річного мешканця Рівненщини розшукали без ознак життя. Тіло чоловіка знайшли у меліоративній канаві неподалік лікарні у місті Дубровиця. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили.

Зазначимо, що про зникнення 83-річного мешканця села Колки Сарненського району до поліції повідомив його пасинок 22 лютого. За словами заявника, пенсіонер пішов із дому ще наприкінці листопада, після конфлікту. Після цього розшукуваний перебував у родичів у Дубровиці. У місті його нібито бачили знайомі заявника і на початку січня. Але згодом чоловік зник.

Як повідомила у понеділок, 20 березня, прес-служба поліції Рівненщини, чоловіка розшукали вже без ознак життя. Його тіло у меліоративній канаві виявив мешканець міста Дубровиця неподалік місцевої лікарні.

«За наявними прикметами та проведеним впізнанням з’ясувалася, що це розшукуваний 83-річний житель села Колки. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено», – додають у поліції. Точні причини смерті встановлять згодом на судмедекспертизі.