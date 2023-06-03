МВС і представники місцевої влади перевіряють укриття по всій країні

Правоохоронці за дорученням уряду і президента почали перевіряти роботу укриттів по всій Україні. Це сталося після випадку в Києві, коли мати з дитиною загинули під час ракетного удару, бо охоронець не пустив їх в укриття.

Як повідомив у суботу, 3 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, поліцейські, рятувальники та представники органів місцевої влади вже перевірили понад 4800 укриттів. 252 з них виявилися зачиненими, ще 893 – непридатними.

«Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків. Ревізії тривають», – написав Клименко у Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула сім’я Івашко – мати Ольга та її 9-річна донька Вікторія.

Охоронця, а також директора поліклініки, його заступника й першого заступника голови Деснянської РДА затримали. Охоронцеві інкримінують залишення в небезпеці, що призвело до смерті, іншим затриманим – службову недбалість.

2 Червня Київська міська рада ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів.