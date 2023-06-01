Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні, в тому числі в Києві, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет. Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в місті Києві», – сказав Шмигаль, якого на засіданні уряду в четвер, 1 червня, повідомив «Укрінформ».

Він наголосив, що в будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей.

«Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторювалися», – зазначив прем’єр-міністр.

За інформацією представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, Кабмін надав доручення обласним та Київській міській військовим адміністраціям розглянути питання укриття населення в обʼєктах фонду захисних споруд цивільного захисту на засіданнях регіональних комісій ТЕБ та НС та на Радах оборони з прийняттям відповідних рішень щодо належного функціонування захисних споруд цивільного захисту та забезпечення цілодобового доступу населення до них. Згідно з цим дорученням, адміністрації мають визначити конкретних відповідальних осіб за належну експлуатацію захисних споруд та доступ до них.

«Прийнято рішення забезпечити дієвий контроль за станом захисних споруд цивільного захисту та безперешкодним доступом до них, в тому числі проведення систематичних оперативних перевірок укриттів, у тому числі в нічний час, за участі працівників ДСНС та Національної поліції», – додав Мельничук.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет «Іскандер» – всі були знищені силами протиповітряної оборони. Однак через падіння уламків збитих ракет загинули троє людей, у тому числі дитина. Одна з жінок загинула біля зачиненого сховища поліклініки, розповів її чоловік. За словами очевидців, п’яний охоронець сховища зачинився зсередини і відмовився впускати людей.