З 10:00 до 15:00 в Україні не застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії

За вказівкою «Укренерго» у суботу, 6 липня, у всіх областях України скасували частину погодинних відключень. Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії.

Зазначається, що графіки погодинних відключень у всіх областях України не застосовуватимуть з 10:00 до 15:00. Пом’якшення у обмеженні постачання електроенергії пов’язані зі зниженням споживання у вихідний день, а також збільшенням виробництва електроенергії сонячними електростанціями.

Зазначимо, що частину відключень електроенергії скасували попри нічну дронову атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури у Сумській області. За даними міненерго, внаслідок атаки на Сумщині частина споживачів досі залишається без електроенергії.

«Споживачів у Харківській області заживили. На Сумщині на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тис. абонентів у 348 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Доповнено. Пізніше у ДТЕК повідомили, що графіки погодинних відключень світла почнуть застосовувати з 16:00.

Нагадаємо, з 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла – у кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів скасують обмеження в електропостачанні.