Цього тижня головними кінопрем'єрами стали дуже різні фільми – від еротичного горору до продовження улюбленого мультфільму. Розповідаємо докладніше.

«МаХХХін»

Maxxxine

«Махххін» є третім внеском у серію фільмів «Х». Перший фільм та його приквел вийшли на екрани у 2022 році та мали неабиякий успіх.

Максін Мінкс (Міа Гот) не відмовляється від своєї мрії стати знаменитою акторкою. Минуло 6 років від страшної різанини у Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою. Відтоді Максін полишила спроби зніматися у фільмах для дорослих. Вона сподівається, що цю таємницю ніхто й ніколи не розкриє. У Лос-Анджелесі, де вона зараз живе, частішають випадки насильства. Таємничий вбивця, якого називають «Нічний ловець», полює за молодими перспективними акторками. Максін відчуває, що переслідують саме її. Це означатиме, що пікантні та жахливі подробиці її минулого стануть відомі усім. Страх бути викритою підштовхує Максін до рішучих дій.

При сумарному бюджеті двох попередніх стрічок 2 млн доларів у прокаті вдалось зібрати понад 25 млн. Режисер фільмів Тай Вест зазначив, що на випадок успіху третьої частини має ідеї щодо продовження історії.

«Нікчемний я 4»

Despicable Me 4, на головному фото

У великій дружній родині Ґру та Люсі окрім донечок Марго, Едіт та Агнес з’являється син – Ґру молодший. Часи, коли дбайливий татусь коїв щось лихе, давно залишились у минулому. За роки спільного життя та спільної роботи із Люсі побільшало тих, хто завдяки Ґру більше не може робити свої погані справи. Серед таких злодіїв – Максим Ле Мала та його підступна подружка Валентина. Вони тікають із в’язниці та розпочинають полювання за родиною Ґру. Аби врятуватись, велике сімейство змушене тікати від переслідувачів.

Комедійний пригодницький мультфільм «Нікчемний я 4» є шостим фільмом франшизи та четвертою історією про Ґру та його сім’ю. Перший мультфільм вийшов на екрани у 2010 році. Зняв мультфільму Кріс Рено, який також працював і над попередніми фільмами франшизи (окрім третьої, де він виступив у ролі продюсера).

«Зрадниця»

Stella: A Life

Берлін, 1940 рік, білявці з арійською зовнішністю забороняють виконувати джаз. Блискуча кар'єра вмить руйнується через те, що Стелла з єврейської родини. Усі спроби сім'ї емігрувати до Америки лишаються марними.

Згодом, коли гестапо починає відкрите полювання, родина потрапляє в пастку. Під тиском дівчина укладає «угоду з дияволом» і погоджується стати агенткою нацистів. Заради власного порятунку вона втирається в довіру до євреїв, які переховуються, та здає їх гестапо. Кожен робить свій вибір, але на совісті цього «янгола смерті» майже 3000 жертв.

Режисером фільму є Кіліан Рідхоф, у головних ролях – Паула Бір («Ундіна», «Робота без авторства», «Франц», «Транзит»), Даміан Гардун, Джоель Басман та інші.