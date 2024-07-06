Знесіння – один з найзеленіших і найдавніших мікрорайонів Львова. Ще сто років тому це було село у передмісті, а зараз – затишна і цікава дільниця, яка вартує детальнішого знайомства. На території Знесіння вчені виявили скам’янілості доісторичних часів, об’єкти язичницького культу, тут велике розмаїття флори і фауни, цікава архітектура та історичне минуле. Музей міста напрацював вже третій квест районами Львова, найновіший присвячений саме району Знесіння.

За допомогою консультантів проєкту ZAXID.NET розповідає, що спільного між морем, лижами, професорами та Знесінням.

Скам’янілі молюски, цісарський ліс та чубаті синички

Приблизно тоді, коли по Землі бігали динозаври (20 млн років тому), на території сучасної України було море. Координаторка освітніх програм Музею міста Світлана Тимків зазначає, що води міоценового моря населяли різні живі істоти: від величезної акули мегалодона вагою 30 тонн до літотамнієвих водоростей, 16 видів двостулкових молюсків.

«Про це вчені дізналися, досліджуючи пласти породи з дна міоценового моря зі скам’янілими морськими мешканцями. У парку Знесіння є плато, де викопну фауну і флору прадавнього моря видно на поверхні. Це місце, відоме з кінця ХІХ ст., описане в наукових працях австрійських, польських, українських геологів та палеонтологів. Це свідчення життя, яке вирувало тут мільйони років тому і шанс пізнати органічний світ минулого», – пояснює Світлана Тимків.

Скам’янілі молюски Знесіння (фото з Facebook Марії Хорняк)

Сучасний ландшафт Знесіння розмаїтий – тут і пагорби, і яри. Біолог Олег Орлов пояснює, що десятки тисяч років тому знесенську височину вигладили води льодовика, який танув. Згодом люди почали видобувати там камінь та пісок, що сприяло ерозійним процесам. На протидію цим явищам мешканці почали насаджувати ліс, щоб дерева корінням зміцнили поверхню землі, мурували підпірні стінки та вистеляли русла струмків каменем. Під час візиту на Знесіння цісар Франц Йосиф вподобав такий краєвид, який нагадував гірський колорит. Тому згодом цю місцевість почали називати «цісарським лісом» (Kaiserwald).

Лісопарк на Знесінні є не тільки найбільшим у місті (300 га), його населяють найрізноманітніші види тварин, комах, птахів та рослин. Колись тут росли буки-велетні, але їх знищили під час Першої світової війни. А на горі Хомець у східній частині Знесіння є ділянка, де росте степова рослинність (сон-трава, льон, дев’ясил).

«У сосновому гаю на Знесінні зафіксовано єдину у Львові чубату синицю – представницю поліської й карпатської фауни. Вона має на голові яскравий чуб з видовжених сірувато-чорних пір’їн і своєрідну різку трельку. У цьому ж сосновому лісі бачили чижів, які відомі як осінній мігруючий вид, а тут вони, ймовірно, гніздяться. Знаходили на Знесінні також гнізда снігурів», – розповідає орнітологиня Марія Хорняк.

Качки на Знесінні (фото з Facebook Марії Хорняк)

А ще Знесіння – чи не єдине місце у Львові, де гніздяться два види дятлів – сивий і зелений. Крім того, в лісопарку можна побачити іволгу, співочого дрозда та малого яструба.

Марія Хорняк розповідає, що найцікавіші зразки фауни зосереджені біля північної межі Музею народної архітектури та побуту. На Знесінні є доволі багато зайців, ласок, навіть лисиці, горностаї і куниці. Біля озера Скельце навесні можна побачити тритонів з яскравим гребенем на спині у самців.

Спорт і розваги на Знесінні

Саме завдяки горбистій місцевості Знесіння століття тому там почали розвивати лещетарство (лижний спорт). Перший малий трамплін у парку Знесіння збудували у 1910-х роках. Вже 1926 року у Львові провели чемпіонат зі стрибків на лижах, для цього на північному схилі парку збудували новий великий лижний трамплін, а наступного року його замінили ще кращим.

«Преса називала його найкращим у Польщі, але вже 1930-го через труднощі з утриманням його розібрали. В 1935 році на Знесінні спорудили невеликий тренувальний трамплін, який проіснував до початку Другої світової війни. В 1970-х збудували новий лижний трамплін та спуск поряд з місцем, де був трамплін 1927 року», – перелічує спортивну інфраструктуру парку історик Володимир Бойко.

Лижний трамплін на Знесінні (фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Крім Знесіння, у Львові в різний час будували трампліни ще у Стрийському парку та Залізній воді, на Погулянці та в Брюховичах, де на початку XX ст. львів’яни займалися не тільки стрибками з трамплінів, але й лещетарством, проводили забіги. Але саме завдяки зручному ландшафту Знесіння завжди було найпопулярнішим місцем для цих видів спорту, тут досі працює школа з гірськолижного спорту.

Окрім спорту, біля підніжжя Лисої гори в парку Знесіння 1908 року збудували парк розваг. Там містяни каталися на каруселях чи гірках, дивилися вистави, а поряд працював ресторан з літньою терасою. Цей лунапарк проіснував до початку Першої світової війни.

Парк розваг на Знесінні у 1910 році (фото з архіву Котлобулатових)

Професори та серпантин залізниці

Дільниця Знесіння має житловий мікрорайон з дивною назвою Професорська колонія. Колонія – тому що там одночасно збудували ряд кам’яниць, а заселяли їх викладачі Львівського університету. Архітекторка Олександра Дида розповідає, що цю малоповерхову зблоковану забудову у модному тоді стилі конструктивізм заклали у 1930-х роках. Професорське житло розташувалося у тихому місці на природі – поряд з парком Знесіння і водночас недалеко від центру міста.

«У конструктивізмі велику увагу приділяли не лише будівлям, а й деталям благоустрою ділянки. Будинки перестають бути вежами з колодязем посередині й відкриваються до світу, перетворюючи місто в сад. Поширення архітектури конструктивізму пов’язане із суспільними змінами: в будинках більше немає чорних входів для прислуги та десятка кімнат, квартири забезпечувалися сучасними на той час технічними рішеннями, наприклад, печі заміняють центральним опаленням, кімнати роблять ізольованими та позбавляють надміру пишних розписів та декору з ліпнини», – розповідає Олександра Дида.

Будинок на Професорській колонії (фото Lviv.travel)

Будинки Професорської колонії мають заокруглені кути та великі стрічкові вікна. А вулички цього району подекуди зберігають ще автентичну бруківку і доглянуті сади біля житла.

1909 року у Львові через станцію Личаків запрацювала гілка залізничного маршруту Львів – Бережани – Підгайці. Нова залізниця охопила 134 кілометри й налічувала 22 станції. Між станціями Підзамче та Личаків ландшафт мав багато підйомів та спусків. Інженери не могли прокласти прямі відрізки колії, тому запроєктували залізничний шлях серпантином.

Залізнична колія в парку Знесіння (фото з Вікіпедії)

Квест для дітей

Для нестандартного знайомства мешканців з цим районом Музей міста напрацював квест «Як риба в місті. Знесіння», для якого спільно із UA Comix створили мальопис. Квест з картою в ігровій формі спонукає дітей самостійно досліджувати нові території, прокладати власні стежки та орієнтуватися серед природи.

«Ми шукаємо і знаходимо несподівані локації, прокладаємо нові маршрути, розвиваємо дитячу суб’єктність та розширюємо межі сприйняття нашого міста. Мапа та квест Знесінням має на меті звернути увагу дітей на те, що зелені зони – невід’ємна складова кожного міста. Парки – не тільки місця активного відпочинку, а ціла школа пізнання місцевої флори та фауни, урбанізації природного ландшафту. Це також можливість навчитись дбайливо ставитися до навколишнього середовища та розвинути екологічну культуру», – пояснюють у Музеї міста.

Тестовий квест Знесінням відбувся 29 червня (фото Музею міста)

«Загалом нашою метою є покращити дитячу мобільність, зацікавити їх пізнавати місто, досліджувати його і згодом брати на себе відповідальність за простір, в якому вони живуть. Цим проєктом плануємо охопити всі райони Львова», – зазначила керівниця Музею міста Тетяна Бей.

Комунікаційниця музею Вікторія Іваскевич розповіла ZAXID.NET, що вже наприкінці липня кожен охочий зможе пройти квест самостійно. Рюкзаки з набором мандрівника (картою, коміксом із завданнями та приладами для дослідів) можна буде отримати у визначених місцях. Інші два квести для знайомства зі Львовом напрацьовані у районі вулиці Наукової та центральної частини міста.