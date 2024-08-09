Закупівлю комплексів фінансує німецький

Німецька оборонна компанія Rheinmetall виготовить та поставить Україні вісім польових операційних. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомили на сайті компанії, передає «Мілітарний».

Міноборони України отримає від Rheinmetall вісім комплексів Forward Surgical Team (FST). Готові системи будуть оснащені сучасним медичним обладнанням, серед якого: рентген-контейнер, операційна та відділення інтенсивної терапії за стандартом сучасної лікарні.

Для транспортування медичних комплексів оборонна компанія також поставить вантажні автомобілі Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW) та причепи. Крім того, українські медики пройдуть відповідне навчання у Німеччині, яке триватиме тиждень.

«Медичні заклади Rheinmetall дуже мобільні, працюють дуже швидко та відповідають найвищим стандартам якості. Щойно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші поставки в Україну медичної техніки довели свою цінність. Ми раді, що відіграємо важливу роль у підтримці українських збройних сил також нашою медичною допомогою», – сказав Армін Паппергер.

Закупівлю комплексів фінансує німецький уряд у межах ініціативи «Ertüchtigungsinitiative». Постачання має розпочатися у 2024 році і триватиме до кінця 2026 року.

Forward Surgical Team – комплекси призначені для проведення операцій з хірургічного втручання безпосередньо в польових умовах. Комплекс дає можливість дуже швидко проводити невідкладні медичні процедури для тяжко поранених військових поряд із фронтом. Комплекси можна швидко розгорнути в будь-яких умовах і постійно їх переміщувати.