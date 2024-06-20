До замовлення приєднаються країни-партнери Німечини – Нідерланди, Естонія та Данія

Німецька збройова компанія Rheinmetall отримала найбільше в історії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу. Контракт на суму близько 8,5 млрд євро підписали президентка Федерального відомства Бундесверу з питань обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки (BAAINBw) Аннетт Ленігк-Емдента та представники Rheinmetall у четвер, 20 червня, зазначили у пресслужбі компанії.

Основною метою замовлення є поповнення запасів Збройних сил Німеччини та її союзників, а також підтримка України.

Повідомляється, що поставки мають розпочатися на початку 2025 року. Основним покупцем буде Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну. Також до замовлення приєднаються країни-партнери – Нідерланди, Естонія та Данія.

У Rheinmetall зазначають, що компанія також уклала первинний договір про відступ від рамкового контракту для забезпечення завантаження потужностей нового заводу, що будується в Унтерлюссі в Німеччині, на етапі запуску.

Це замовлення також включає постачання снарядів калібру 155 мм у різних модифікаціях загальною вартістю близько 880 млн євро. Поставки також заплановані на 2025 рік.Очікується, що в найближчі роки кількість замовлень зростатиме і надалі. У перший рік роботи завод виготовить близько 100 тис. снарядів, а в наступні роки потужність збільшиться до 200 тис. снарядів на рік.

До слова, нещодавно ZAXID.NET повідомляв, що в Україні запрацював цех з ремонту та виробництва бронетехніки Rheinmetall. Наразі в цеху ремонтуватимуть західну зброю.

Згодом стало відомо, що що німецька збройова компанія Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx. Перші машини будуть готові вже у 2024 році.