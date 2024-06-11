У першому цеху української та німецької компанії ремонтуватимуть зброю, надану західними партнерами

В Україні запрацював цех з ремонту та виробництва бронетехніки, створений спільно з «Українською оборонною промисловістю» та німецькою компанією Rheinmetall. Про це ввечері 10 червня повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Посадовець заявив, що спільний виробничий майданчик став першим із запланованих у співпраці компаній. Наразі в цеху ремонтуватимуть західну зброю.

«Прямо зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки», – повідомив Олександр Камишін.

За його словами, на майданчику працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких експертів, що дозволяє підтримали українську економіку у воєнний час. Податки від виробництва сплачуються у бюджет України.

Розташування підприємства з міркувань безпеки не розголошується.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн планує збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва зброї. На підприємствах будуть виробляти снаряди, порох, військову техніку та зенітне озброєння