Радар до комплексу Patriot Україна уже отримала

Нідерланди планують відправити Україні три пускові установки для ЗРК Patriot. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю Delfi.

За його словами, надати ці установки планують якомога скоріше, тоді як радар до комплексу Україна уже отримала.

Наразі Нідерланди та інші українські союзники намагаються знайти інші елементи для укомплектування систем протиповітряної оборони, проте вони стикаються з проблемами.

«Багато країн все ще дуже креативно підходять до питання, заявляючи що вони можуть поставити, можливо, інші системи ППО, не тільки Patriot, а й NASAMS. Але наразі я не можу зробити жодних конкретних заяв», – додав Брекельманс.

До слова, ЗРК Patriot здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей та безперервно супроводжувати вісім із них. З комплексу на кожну з цих восьми цілей можна випустити до трьох ракет. Ця система стоїть на озброєнні більшості країн НАТО, а виробляє їх американська компанія Raytheon. Одна батарея Patriot може коштувати від 550 мільйонів до 1,1 мільярда доларів, залежно від конфігурації та опцій. Вартість пуску однієї ракети з ЗРК складає 3 мільйони доларів.

Patriot від союзників: що відомо

За ініціативою Нідерландів, країна разом з іншими партнерами надають Україні різні компоненти до системи Patriot. Таким чином вони намагаються зібрати повноцінний ракетно-зенітний комплекс.

13 вересня стало відомо, що Нідерланди подарували Україні радар для зенітного ракетного комплексу Patriot.

5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.

Крім цього, у липні Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot. Уряд країни повідомив, що український екіпаж системи успішно пройшов відповідну підготовку.