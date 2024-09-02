Нідерланди оголосили пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час першого візиту до України у понеділок, 2 вересня, оголосив про новий пакет допомоги на суму в понад 200 мільйонів євро. Кишти спрямують на захист та ремонт енергетичної інфраструктури та додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, а й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги», – зазначив Дік Схоф.

Він додав, що у рамках нового пакета допомоги Україні передадуть:

комплектуючі матеріали,

газові турбіни,

обладнання для розмінування,

матеріали для психологічної та медичної допомоги.

На сайті Офісу президента пишуть, що Володимир Зеленський обговорив з нідерландським прем'єром посилення українських сил ППО, нові системи протиповітряної оборони та ракети до них.

«Володимир Зеленський також зауважив, що Нідерланди є лідером у коаліціях ППО та F-16, а також у реалізації пункту Формули миру щодо справедливості й беруть участь у спільній роботі для притягнення Росії до відповідальності за війну», – додають у пресслужбі президента.

31 серпня Міністерство оборони Нідерландів оголосило про передачу Україні 28 амфібійних гусеничних транспортерів Viking. Ці багатофункціональні машини здатні ефективно діяти як на суходолі, так і у водному середовищі.

Крім цього, Нідерланди замовили для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Планують, що їх передадуть наприкінці 2024 року.