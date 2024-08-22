Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час їзди на платформі

Міністерство оборони Нідерландів замовило для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Про це повідомили в оборонному відомстві країни 21 серпня.

Контракт підписали на заводі Robin Radar Systems у Гаазі. Системи здатні виявляти маленькі дрони й відрізняти їх, наприклад, від птахів. Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час їзди на платформі.

«Радари перевіряють навколишнє середовище на наявність дронів навіть, якщо ті літають дуже швидко. Оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар і, отже, його важче нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу», – ідеться у повідомленні.

Очікується, що Міноборони Нідерландів передасть Україні 51 радар в останньому кварталі 2024 року. Їх постачатимуть поетапно.

Додамо, 25 липня стало відомо, що Нідерланди до кінця літа надішлють Україні 14 танків Leopard 2A4. Усі 14 танків придбали Нідерланди спільно з Данією у 2023 році, а капітальним ремонтом вживаних танків займалася німецька компанія Rheinmetall.