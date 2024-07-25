Танки придбали в межах танкової коаліції минулого року

Нідерланди до кінця літа надішлють Україні 14 танків Leopard 2A4, які країна закупила спільно Данією. Про це повідомили у четвер, 25 липня, у пресслужбі Міноборони Нідерландів.

«Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 пройшли перевірочні випробування в рамках доставки. Перші 12 танків вже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Капітальним ремонтом вживаних танків займалася німецька компанія Rheinmetall. Всі 14 танків придбали Нідерланди спільно з Данією у 2023 році. Останні місяці Leopard 2A4 проходили випробування.

Зазначимо, Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає в Україну бойові танки Leopard 2 та Leopard 1. До коаліції долучені також Данія та Німеччина.

Нагадаємо, 15 липня Іспанія також анонсувала передачу Україні партії з десятка бойових танків Leopard 2, а 24 липня – додаткову ЗРК Hawk.