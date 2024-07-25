Іспанія підготує установку до вересня 2024 року

Україна отримає від Іспанії ще одну батарею зенітно-ракетного комплексу американського виробництва Hawk. ЗРК покликане посилити українське ППО на тлі російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру, повідомила 24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Під час онлайн-зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим Маргарита Роблес анонсувала передачу нової батареї Hawk, яка має бути готовою до вересня 2024 року.

Крім того, іспанська міністерка нагадала про важливість навчань українських військовослужбовців. За даними пресслужбі Міноборони Іспанії, країна вже підготувала 5000 українських військових.

Нагадаємо, 15 липня Іспанія також анонсувала передачу Україні партії з десятка бойових танків Leopard 2. Зазначимо, загалом Іспанія передала вже 20 танків Leopard 2А4 на потреби України, а до кінця 2024 року планує надати ще щонайменше одну партію танків.