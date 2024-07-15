Десять танків очікують на транспортування до порту в Польщі, звідки їх перемістять до України

Іспанія оголосила про передачу партії бойових танків Leopard та іншого озброєння в межах військової допомоги для України. У понеділок, 15 липня, країна оголосила про початок транспортування 10 танків Leopard 2А4, протитанкові ракети та екскаватори для ЗСУ.

За даними іспанського міністерства, країна розпочала мультимодальне перевезення танків – кораблями та наземним транспортом до України. Перед тим танки відремонтували та провели над ними випробування на повну працездатність систем.

«Перший етап транспортування з Севільї до Ферроля був здійснений наземним транспортом минулого тижня. Після того, як судно потрапило на корабель типу РО-РО для другого етапу транспортування морем, судно вирушило з Ферроля опівдні суботи, 13 липня», – повідомили у пресслужбі Міноборони Іспанії.

Прибуття поставки до Польщі очікується на наступних вихідних. Після цього танки та інше озброєння перевезуть наземним транспортом до України захищеними шляхами. До партії допомоги також увійдуть екскаватори та велика кількість протитанкових ракет.

Зазначимо, загалом Іспанія передала вже 20 танків Leopard 2А4 на потреби України. До кінця 2024 року країна планує надати ще щонайменше одну партію танків.

Нагадаємо, про передачу Україні нового пакета військової допомоги Іспанія повідомила наприкінці травня. До кінця червня країна розпочала транспортування озброєння з пакета військової допомоги, до якого увійшли:

танки Leopard;

партія зенітних ракет Patriot;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

системи протидії дронам;

оптико-електронні системи спостереження.

Згодом, 27 травня, Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду, в межах якої країна надасть Україні у 2024 році військової допомоги на 1 млрд грн.