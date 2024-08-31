Viking Bandvagn S10

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про передачу Україні 28 амфібійних гусеничних транспортерів Viking. Ці багатофункціональні машини здатні ефективно діяти як на суходолі, так і у водному середовищі, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у суботу, 31 серпня, у соцмережі Х.

Він наголосив на критичній важливості цієї допомоги для України в її протистоянні російській агресії та підкреслив, що українські військові вже пройшли необхідний курс підготовки з експлуатації цієї техніки під керівництвом фахівців нідерландської морської піхоти.

фото Рубена Брекельманса

Міністр також відзначив стратегічне значення такої підтримки, зазначивши, що вона допомагає стримувати російську агресію та зберігати безпечну дистанцію від загрози.

Viking Bandvagn S10. Характеристики.

Viking Bandvagn S10 – це броньовані амфібійні всюдиходи, як надають важливі можливості для маневрування та транспортування у різних умовах. Важливо, що ці машини можуть діяти як на суші, так і на воді, що посилює їхню універсальність у різних сценаріях.

Виробник: Land Systems Hagglunds.

Бронювання: захист від 7,62-міліметрових бронебійних куль, уламків 152-міліметрових снарядів та від протипіхотних мін масою до 500 грам.

Повна вага: 10 т. (+4 т. в порівнянні з неброньованим Bv 206).

Місткість: 12 чол. (4 у першому модулі, 8 у другому).

Мотор: 5,9-літровий турбодизель Cummins на 250 “конячок”.

Трансмісія: автоматична 6-ступінчаста Allison.

Швидкість на суші та на плаву: до 65 км/год. та 5 км/год. відповідно.

Витрата палива на 100 км: 76 літрів.

Максимальний запас ходу: 300 км дорогами з твердим покриттям.