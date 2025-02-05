Дональд Трамп зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньягу та зробив низку заяв про політику США щодо Сектора Гази

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав укази про вихід США з Ради ООН з прав людини, а також про припинення фінансування програми UNRWA, яка відповідає за допомогу палестинським біженцям. Про це він заявив ввечері 4 лютого під час пресконференції з Нетаньягу.

Відповідні укази Трамп підписав під час візиту ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона. Рішення вийти з Ради ОНН, зокрема, стосується політики США щодо Ізраїлю.

Так, Сполучені Штати тривалий час звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю. На думку США, Рада «покриває уряди, які порушують права людини» – втім, про які саме уряди йдеться, Трамп не уточнив.

Зазначимо, Трамп вже не вперше виводить США з Ради ООН з прав людини. У 2018 році, за його першої каденції, президент вирішив вийти з організації після ухвалення більшої кількості резолюцій проти Ізраїлю, аніж проти Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Окрім того, Трамп припинив фінансування з боку США Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA), яке є головною організацією, яка допомагає мешканцям Сектора Гази в умовах гуманітарної кризи через війну ХАМАС та Ізраїль. Зазначимо, раніше фінансування агентства припиняв і попередній президент Джо Байден – це відбулося після того, як стало відомо про можливу участь кількох його працівників до організації нападу ХАМАС на Ізраїль.

До слова, після виходу з агенства з підтримки палестинців Трамп заявив, що США «візьмуть під свій контроль» Сектор Гази. За його словами, Штати «будуть володіти ним» та працюватимуть над демонтажем нерозірваних бомб і мін. Крім того, США готові «вирівняти місцевість» та позбутися зруйнованих будівель.

Окрім того, Трамп запропонував жителям Гази переїхати на «нове місце». На його думку, таке місце можуть надати палестинцям одна або кілька країн Близького Сходу.