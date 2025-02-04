З моменту вступу Трампа на посаду США не оголошували жодних військової допомоги

Поки адміністрація Дональда Трампа обговорювала майбутню політику щодо Києва, то постачання зброї до України було ненадовго призупинено. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомив Reuters.

Поставки зброї США до України після невеликої паузи відновили минулими вихідними. Як зазначили два джерела агентства, сталося це після того, як Білий дім відмовився від початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Києву.

Інше джерело зауважило, що в адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю.

«Невідомо, чи адміністрація Трампа буде офіційно визнавати паузу і подальше відновлення поставок американської зброї. З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої надасть допомогу в обмін на рідкісноземельні метали.

2 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що з приблизно 177 млрд доларів ухваленої американської допомоги Україна отримала не більше 76 млрд доларів.