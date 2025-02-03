Президент США Дональд Трамп повідомив, що його команда запланувала зустрічі й обговорення з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це в понеділок, 3 лютого, повідомило агентство «Укрінформ».

«Як ви знаєте, ми мали дуже насичені вихідні, ми мали справу з Ізраїлем, ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією», – відповів Трамп на запитання журналістів.

Американський президент зауважив, що на йогу думку, «ці дискусії ідуть досить добре». Інших деталей щодо перемовин він не назвав.

Як повідомила американська служба «Радіо Свободи», за кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

«Президент України Володимир Зеленський “вже дав зрозуміти, що він пом’якшить свою позицію щодо територій”, “І [президенту Росії Володимиру] Путіну також доведеться пом’якшити свою позицію”», – заявив Келлог.

«З часом ми будемо обговорювати це з усіма, і, можливо, в найближчій перспективі. І це добре для обох сторін», – додав посадовець.

Раніше Келлог обіцяв знайти рішення для завершення російсько-української війни за 100 днів від інавгурації Трампа. Він також висловлював підтримку поставити Україну на позицію сили у майбутніх переговорах з Росією.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський заявив, що за американської та європейської підтримки є шанс закінчити війну Росії проти України вже у 2025 році. За словами президента, його американський колега Дональд Трамп має примусити Росію до миру.