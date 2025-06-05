Рішення НСЗУ зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів

Національна служба здоров'я України розриває договори за окремими напрямками із 24 медичними закладами. Це рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів, повідомили 5 червня у НСЗУ.

«Договори розриваються за такими пакетами: ведення вагітності в амбулаторних умовах, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах, секційне дослідження, стоматологічна допомога дорослим та дітям, реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах», – сказано у повідомленні.

З якими лікарнями НСЗУ розриває договір:

ТОВ «Інтелектмед». Київський обласний центр ментального здоров'я. ТОВ «Аптека.194». Медичний центр «Веста». Медичний центр «Наша родина». ТОВ «Районна поліклініка». Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Старосамбірська районна лікарня. Міська клінічна лікарня №11 (Одеса). Диканська лікарня планового лікування. Любарська лікарня. Обласна дитяча клінічна лікарня (Харків). Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України. Дитяча міська клінічна лікарня №3 (Одеса). Одеський обласний клінічний медичний центр. Компаніївська лікарня. Гребінківська центральна лікарня. Європейський медичний центр в Україні. Смілянська міська лікарня. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини «Медікус» №2. Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр. Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр. Український медичний центр реабілітації матері та дитини. Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради.

Також сім закладів самостійно направили листи до НСЗУ про бажання розірвати договір за окремими пакетами через невідповідність вимогам щодо кількості працівників. Два заклади НСЗУ позбавила підвищеного коефіцієнта через невідповідність додатковим вимогам.

«Наявність кваліфікованих медичних працівників є критично важливим для безпечного та ефективного надання послуг. НСЗУ не оплачує послуги, якщо заклад не відповідає вимогам, визначених у договорі», – кажуть у НСЗУ.