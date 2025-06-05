35-річну мешканку Ялти затримали у червні 2024 року

У тимчасово окупованому Криму до 17 років колонії засудили 35-річну мешканку Ялти, яку росіяни звинуватили нібито у фінансовій підтримці Збройних сил України. За даними окупаційного слідства, жінка задонатила на дрони для ЗСУ, повідомило 5 червня «Радіо Свобода».

За даними окупаційного слідства, у 2023 році кримка, яка на той час перебувала в ірландському Дубліні, переказала гроші через іноземний банк на підтримку організації, що фінансує ЗСУ. Росіяни звинуватили ялтинку за статтею про державну зраду «у формі надання допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки Росії». Імені підсудної жінки та суму донату на ЗСУ не уточнюють.

Водночас «Радіо Свобода» з посиланням на видання «Медіазона» повідомляє, що йдеться про юристку і блогерку Людмилу Колесникову. За даними кримського блогера-колаборанта Олександра Таліпова, Колесникову звинуватити у тому, що жінка нібито надіслала гроші на купівлю безпілотника для ЗСУ, після чого її затримала ФСБ.

Раніше Людмила Колеснікова писала, що приводом для її арешту стали дві FT-марки «Російський військовий корабель», які вона купила за 25 євро у застосунку з державних послуг «Дiя». Доказом їх придбання, за словами блогерки, стали виписки з банку Revolut. Зазначається, що раніше «Укрпошта» застерігала від шахраїв, які продають електронні марки та NFT, а в «Дії» їх взагалі не виявили.

За даними «Радіо Свобода», Колеснікова виїхала з Криму до Ірландії у після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час перебування за кордоном жінка допомагала українським біженцям, проте згодом повернулася до Криму через тяжку хворобу матері. У червні 2024 року Колеснікову затримала ФСБ – вона перебувала у статусі затриманої протягом трьох місяців, після чого проти жінки порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, у березні 2025 року росіяни у Криму арештували родину зі Львова. Їх помістили в СІЗО Сімферополя та звинуватили в державній зраді. Знайомі та друзі затриманої родини не виключають, що приводом для їхнього переслідування може бути те, що вони є уродженцями Львова, які переїхали до Криму на постійне місце проживання ще до окупації півострова.