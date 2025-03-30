Чотирьох членів одної родини арештували і помістили в СІЗО

В окупованому Криму росіяни арештували чотирьох членів одної родини, які є уродженцями Львова. Їх помістили в СІЗО Сімферополя та звинуватили в державній зраді. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За інформацією Рефата Чубарова, у ніч з 21 на 22 березня Євпаторії були проведені обшуки за чотирма адресами і у своїх будинках були затримані Маляр Тетяна Леонідівна, 1968 року народження, Маляр Валентин Леонідович (брат Тетяни Маляр), 1974 року народження, Россіхін Анатолій Дмитрович (син Тетяни Маляр) 1986 року народження та Бегей Ольга Олегівна (дочка Тетяни Маляр) 1992 року народження.

Відомо, що у затриманої Ольги Бегей вдома залишилася дочка Аліса 11 років та син Руслан 7 років.

«Місце перебування затриманих приховувалося від родичів більше тижня, доки не стало відомо, що вони перебувають у СІЗО-2 міста Сімферополя. Відомий трюк російських окупантів, коли в перші дні незаконного затримання громадян піддають їх тортурам та психологічному пресингу, щоб отримати потрібні для окупантів показання», – зазначив голова Маджлісу.

За даними Рефата Чубарова, затриманим громадянам російські окупанти висунули звинувачення у державній зраді (ст. 275 КК РФ).

При цьому, як зауважив Рефат Чубаров, знайомі та друзі Тетяни Маляр та її затриманих родичів не виключають, що приводом для їхнього переслідування може бути те, що вони є уродженцями Львова, які переїхали до Криму на постійне місце проживання ще до окупації півострова.