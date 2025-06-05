Під час 45 обшуків в учасників схеми вилучили паспорти громадян Угорщини, які не мали право отримувати гранти

Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення грошей з держбюджету учасниками програми «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства». У 2022-2023 роках службовці компаній у змові з посадовцями Міністерства аграрної політики України та працівниками Закарпатського управління АТ «Ощадбанк» привласнили 80 млн грн державної допомоги.

Як повідомили у БЕБ 5 червня, гранти видавалися за відсутності раніше закладених садів та насаджень. Державну допомогу переводили на рахунки підконтрольних ФОП за безтоварними угодами – без фактичної закупівлі саджанців, сітки, дроту та іншого інвентарю. Під час огляду працівники БЕБ виявили, що земельні ділянки заросли чагарниками, не оброблялися і на них не висаджували дерева.

«Слідів оранки, культивації, внесення добрив, розміщення системи крапельного зрошення не встановлено. На окремих ділянках знаходяться нерозгалужені саджанці яблуні, але без системи крапельного зрошення та без ознак обробки ґрунту тощо. Детективи БЕБ також підтвердили умисел фігурантів: вони, спілкуючись між собою, обговорювали відсутність насаджень, домовлялись про підробку документів тощо», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Під час 45 обшуків в учасників схеми вилучили паспорти громадян Угорщини, а за умовами державних грантів на садівництво, їх мають право отримувати виключно громадяни України. Загалом на рахунки юридичних осіб впродовж 2022-2023 безпідставно перерахували близько 80 млн грн державної допомоги.