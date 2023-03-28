Львівщина є одним з лідерів із вирощування лохини за державні гранти

Урядова програма єРобота пропонує гранти для підприємців, які хочуть займатися садівництвом або тепличним господарством. Сума гранту становить від 140 до 400 тис. грн за гектар.

Що можна вирощувати

Щоб отримати грант за програмою «Свій сад» від єРобота, потрібно обрати для вирощування рослини, що є у переліку Міністерства аграрної політики, з яким можна ознайомитися на сайті відомства. Сума фінансування залежатиме від того, що саме плануєте садити. Наприклад:

Лохина, чорниця, груші, яблука – до 400 тис. за гектар;

Черешні – до 350 тис.;

Ліщина, волоський горіх – до 250 тис.;

Смородина, обліпиха, слива, вишня – до 140 тис. грн за гектар.

Програма «Своя теплиця» не обмежує у виборі рослин для вирощування. Можна обирати все, що підходить для теплиць: від овочів та ягід, до зелені та квітів.

Скільки дерев треба посадити

В умовах гранту є вимоги до площі проектів: сад має бути не меншим за 1 гектар і не більшим за 25 гектарів.

Теплицю можна проектувати площею від 0,4 до 0,6 гектара – тоді допомога держави становитиме до 2 млн грн. Якщо площа теплиці становитиме від 0,8 до 1,2 гектара, держава може інвестувати у проект до 3,5 млн грн. Для теплиць площею від 1,6 до 2,4 гектара допомога уряду може сягати 7 млн гривень.

Важлива умова: земля для саду або для теплиці має бути у вашій власності чи оренді на термін не менше 7 років.

Які документи потрібні для отримання гранту

Претенденти на грант від держави мають заповнити заявку на порталі «Дія» і додати до неї план висадки насаджень («Свій сад») або заявку і проект будівництва модульної теплиці («Своя теплиця»). Зразки документів є на сайті.

Також потрібно зареєструватися фізичною особою-підприємцем або юридичною особою.

Які ще умови

Аби не повертати державі гроші, потрібно виконати кілька умов:

створити необхідну кількість робочих місць;

вести діяльність визначений час (для садівника – не менше 5 років, для власника теплиці – не менше 3 років після зведення конструкції);

вчасно сплачувати податки.

За умовами обох програм держава покриває 70% вартості проекту, ще 30% коштів має додати сам фермер.